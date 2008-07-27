Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив зоною стихійного лиха потерпілі від повені райони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив сьогодні на нараді з питань ліквідації наслідків повені у західних регіонах.

Він уточнив, що в найближчим часом має намір підписати відповідний указ.