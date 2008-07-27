Ющенко оголосив зоною стихійного лиха потерпілі від повені райони
16:06, 27 липня 2008Політика
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Президент підпише відповідний указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив зоною стихійного лиха потерпілі від повені райони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив сьогодні на нараді з питань ліквідації наслідків повені у західних регіонах.
Він уточнив, що в найближчим часом має намір підписати відповідний указ.
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