Гройсман планує відвідати Німеччину найближчим часом

Як повідомив у соцмережі Twitter прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук, відповідне рішення було ухвалено в ході телефонної розмови Гройсмана з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

«Гройсман обговорив із Ангелою Меркель реформи. Прем'єр ухвалив рішення відвідати Німеччину найближчим часом», - написав Столярчук.

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Пізніше в прес-службі уряду повідомили, що Гройсман і Меркель у телефонному режимі обговорили також внесок Німеччини у подолання наслідків аварії на ЧАЕС та виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У ході розмови Гройсман підкреслив, що ситуація в Україні «непроста, але уряд налаштований на ефективну роботу».

«Я вдячний за запрошення відвідати Німеччину й за те, що Україна займає важливе місце у вашому щільному графіку», - сказав Гройсман, звертаючись до канцлера Меркель.