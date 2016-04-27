Справа проти Фірташа: прокуратура перевіряє підозри у підкупі правоохоронців і в Австрії

Про це заявив речник міністерства внутрішніх справ Австрії Карлгайнц Грундбек, передає DW з посиланням на гентство APA.

За його словами, заарештована у Німеччині співробітниця консалтингової компанії Крістіна В., яка начебто працювала на Дмитра Фірташа, підозрюється також у даванні хабарів австрійським правоохоронцям.

Міністерство внутрішніх справ отримало відповідний сигнал, а прокуратура з розслідування економічних та корупційних злочинів здійснює їхню перевірку.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині у справі про можливий підкуп співробітників кримінальної поліції заарештували чотирьох осіб: Крістіну В., чиновника земельного відомства кримінальної поліції та його дружину, а також колишнього працівника цього відомства.

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Правоохоронці вважають, що Крістіна В. і один з двох працівників відомства начебто уклали угоду з представником оточення Фірташа 6 квітня 2014 року. Згідно з нею, вони начебто мали вивчати правові ризики для магната у Росії, Україні та Угорщині. З квітня 2014 до березня 2015 на їхні рахунки у Landesbank Berlin перерахували 520 тисяч євро. Дмитро Фірташ у цій справі проходить як свідок.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на віллі Фірташа у Відні за запитом німецької прокуратури відбувся обшук.

Слідчі шукали інформацію, яка могла би слугувати доказами у справі проти німецького слідчого та жінки, яку підозрюють у передачі йому хабарів. Якщо у справі з'являться нові докази, статус Фірташа може змінитися.