Ложкін вважає свого заступника Ковальчука гідним наступником на посаді голови АП

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег" заявив сам Ложкін.

"Я вважаю, що Віталій Ковальчук може бути і головою Адміністрації, першим віце-прем'єром, майже будь-яку позицію він може займати в сьогоднішній владній ієрархії. Він професійний політичний менеджер і політик одночасно. Це системна людина, дуже добре знає, як працює владна машина, партії, як робляться успішні передвиборні кампанії", - розповів глава АП.

В даному контексті видання зазначає, що саме Ковальчук вважається реалізатором технічного проекту Банкової - партії "Наш край", яку вдалося завести в більшість місцевих рад.

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Крім Ковальчука, на посаду голови Адміністрації також розглядається Пасенюк. Проте Борис Ложкін заявив, що, за його інформацією, кандидатура Пасенюка на сьогоднішній день не обговорюється.

"Що стосується Макара Пасенюка. Я знаю його як одного з кращих інвест-банкірів в Україні. Одного з найбільш професійних і ефективних. Жодного разу не чув про те, що Макар розглядається не тільки на посаду голови Адміністрації, а взагалі на якусь позицію", - зазначив глава АП.

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"Напевно, він міг би бути хорошим керівником якогось з міністерств в економічному блоці. Але, це - суто моє бачення! Я б підтримав таке призначення, але, наскільки мені відомо, він не розглядався в жодному з варіантів складу уряду. До того ж, знаючи його, я дуже сумніваюся, що він, в принципі, погодиться працювати на державу", - резюмував Він.

При цьому він додав, що "конкурс на голову Адміністрації президента не проводиться", він продовжує очолювати АП, а очолювати Міністерство економіки на даному етапі відмовляється.