Порошенко представив нового голову Херсонської ОДА Гордєєва

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні в рамках робочої поїздки президента до Херсона.

Попередній губернатор Херсонської області Андрій Путілов після виборів до місцевих рад очолив Херсонську обласну раду, склавши з себе повноваження губернатора.

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Довідка УНІАН. Андрій Гордєєв - 33-річний уродженець Білозерського району Херсонської області.

Політичну кар'єру розпочав у 2012 році, ставши депутатом Херсонської міськради від партії "УДАР" і помічником-консультантом народного депутата України Андрія Путілова.

27 листопада 2014 року був обраний народним депутатом України від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" по округу №183 (Херсонська область).