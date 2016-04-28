Росія розглядає запит щодо видачі Савченко, однак замовчує про терміни

Про це в Мін'юсті РФ повідомили у відповідь на запит ТАСС.

"В даний час розглядається запит Мін'юсту України від 19 квітня 2016 року, що надійшов до Мін'юсту Росії по факсимільному зв'язку, про надання на підставі статті 6 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року документів, необхідних для розгляду питання передачі засудженої Савченко Н.В. до України для подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначили в Мін'юсті.

Читайте такожСправу Савченко можуть оскаржити в ЄСПЛ - адвокат

При цьому в російському відомстві зауважили, що "терміни розгляду запитів компетентних органів держав-учасників Конвенції не регламентовані цим міжнародним договором".

Нагадаємо, адвокат Савченко Марк Фейгін заявляє, що політичне рішення про її видачу прийнято.