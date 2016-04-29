Постпред Франції в ООН попереджає про небезпеку заморожування конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Зараз є ризик, що конфлікт (на Донбасі - УНІАН) буде заморожений, і це буде негативно позначатися на всіх сторонах, не тільки на Україні», - заявив він.

За його словами, погіршення ситуації на Донбасі загрожує тому прогресу, який був досягнутий влітку минулого року, та підриває авторитетність зусиль, спрямованих на дипломатичне розв`язання конфлікту.

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Також Делатр заявляє про безальтернативність Мінських домовленостей у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

«Мінські домовленості є єдиною основою, яка може забезпечити мирне врегулювання, іншого рішення немає. Ми шкодуємо, що вони виконуються частково, хоча вони є міжнародно-визнаними і повинні виконуватися усіма сторонами», - заявив він.

«Перш за все має бути ефективне припинення вогню, яке є основою для всього іншого, в тому числі і до прийняття конституційної реформи і проведення місцевих виборів на Донбасі. Політичне рішення буде тільки в тому випадку, коли буде стабільна ситуація в сфері безпеки», - додав Делатр.

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Окрім цьго він нагадав Росії про зобов’язання звільнити усіх незаконно затриманих, включно з українською льотчицею, народним депутатом Надією Савченко до 30 квітня.

«Ми нагадуємо про зобов'язання, прийняті 3 березня в Парижі, щодо того, що необхідно до 30 квітня звільнити всіх незаконно затриманих і це на нашу думку стосується і Наді Савченко», - заявив він.

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