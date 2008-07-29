Фельдман не розуміє, чому СБУ робить крайніми євреїв

Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН упевнений, що СБУ вибірково опублікувала список організаторів і винуватців Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Мене дивує той факт, що списки були зроблені вибірково. Насторожує той факт, що в них простежується етнічна складова», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що у списку з 19 чоловік переважають єврейські і латиські прізвища.

За його словами, йому в СБУ повідомили, що списки величезні, і виникає питання, навіщо сьогодні в Україні виділяється саме цей аспект.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що під час Голодомору постраждали всі жителі України, зокрема євреї.

За його словами, СБУ сьогодні активно бореться з антисемітизмом і ксенофобією, а публікація такого списку негативно впливає на міжнародний імідж України.

«Опубліковані списки – це висмикнута позиція з тексту. Кому вона потрібна сьогодні в Україні - залишається загадкою», - сказав депутат.

О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що люди, які люди організували Голодомор, не мають національності і повинні понести покарання.

Він упевнений, що це питання сьогодні не є «вкрай важливим» для України, але такі дії СБУ не можна залишати без уваги.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня СБУ обнародувала складений за її архівними матеріалами перший список організаторів і винуватців Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.

Пізніше, 26 липня, СБУ висловила подяку Українському єврейському комітету (місто Київ) і всім іншим, хто відгукнувся на обнародування на її офіційному сайті цього першого списку винуватців Голодомору.

При цьому Служба безпеки нагадала, що це лише початок масштабної роботи і перелік осіб, безпосередньо причетних до організації масового знищення українського народу, і надалі поповнюватиметься. «Саме тому при публікації цих матеріалів була вибрана інтерактивна форма», - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у прес-центрі СБУ, «обнародуваний список було підготовлено лише за матеріалами, що є тільки в архівах Служби безпеки України. Безперечно, в інших державних архівах, приватних зібраннях, у розпорядженні громадських організацій є додаткові відомості, які можуть істотно доповнити цей перелік». Крім того, формування повного списку причетних до організації Голодомору-Геноциду в Україні можливе лише з використанням інших архівних матеріалів, зокрема, документів комуністичної партії, документів каральних органів СРСР.