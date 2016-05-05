ЄС офіційно визнав, що Україна не становить міграційної небезпеки - Кулеба
11:27, 05 травня 2016Політика
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Європейський Союз офіційно визнав, що Україна не становить міграційної небезпеки для ЄС.
Дмитро Кулеба каже, що в ЄС не бояться потоку мігрантів з України / УНІАН
Про це в ефірі «5 каналу» заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
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«Офіційно, на рівні Європейського союзу визнано, що Україна не становить міграційної загрози з точки зору безвізового режиму, який діє за звичайних умов. Але після того, як Європа побачила, як кордони ЄС можуть десятки і сотні тисяч людей перетинати, вони намагаються вдосконалити механізм прикордонного контролю», – заявив Кулеба
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