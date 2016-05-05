ЄС офіційно визнав, що Україна не становить міграційної небезпеки - Кулеба

Про це в ефірі «5 каналу» заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

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«Офіційно, на рівні Європейського союзу визнано, що Україна не становить міграційної загрози з точки зору безвізового режиму, який діє за звичайних умов. Але після того, як Європа побачила, як кордони ЄС можуть десятки і сотні тисяч людей перетинати, вони намагаються вдосконалити механізм прикордонного контролю», – заявив Кулеба