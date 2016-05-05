У міністра фінансів - новий заступник
12:54, 05 травня 2016Політика
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Кабінет міністрів України звільнив із посади заступника міністра фінансів України Артема Шевальова і призначив на цю посаду Юрія Буцу.
Кабмін призначив на посаду заступника голови Мінфіну Юрія Буцу / УНІАН
Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідне рішення було погоджено з першим віце-прем'єр-міністром Степанов Кубівим, а також іншими віце-прем'єр-міністрами.
Згідно з декларацією Буци за 2014 рік, загальна сума його сукупного доходу тоді становила 21749 грн.; вкладів у банках - 16833 гривні.
У той же час у декларації Буца вказав два автомобілі, серед яких - позашляховик Subaru Forester.
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