У міністра фінансів - новий заступник

Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідне рішення було погоджено з першим віце-прем'єр-міністром Степанов Кубівим, а також іншими віце-прем'єр-міністрами.

Згідно з декларацією Буци за 2014 рік, загальна сума його сукупного доходу тоді становила 21749 грн.; вкладів у банках - 16833 гривні.

У той же час у декларації Буца вказав два автомобілі, серед яких - позашляховик Subaru Forester.