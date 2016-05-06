"Автори налаштовані проти Росії": У Лаврова назвали необ'єктивним фільм ВВС щодо катастрофи МН17

"Цей фільм не можна назвати об'єктивним. Автори обіцяли аналіз усіх версій, а на ділі вийшло підтвердження лише однієї. Нам очевидно, що автори фільму упереджено налаштовані по відношенню до Росії", - цитує Захарову ТАСС.

Захарова додала, що у фільмі не зображено жодної думки представників Росії. "Створюється враження, що російський внесок у розслідування висміюється", - додала вона.

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"Хотілося б сказати, що висвітлення цієї теми в західних ЗМІ, блогосфері, взагалі форма подачі інформації на цю тему - вкрай політизована і свідчить про певну міфологізацію цієї трагедії, коли пріоритетом ставиться не думка професіоналів, розгляд фактичних даних, матеріалів, результатів експериментів, а коли, в тому числі і за рахунок певних художніх засобів, які подаються як журналістські розслідування, формується досить чіткий образ", - вважає Захарова.

Нагадаємо, раніше у ВВС заявили, що ряд ЗМІ перекрутили зміст фільму про катастрофу МН17.