У Партії регіонів пояснили, чим їм не подобається варіант Тимошенко

Обрати між урядовим і президентським проектами змін до держбюджету мають депутати Верховної Ради на своєму позачерговому засіданні в четвер. Представники фракцій «Наша Україна-Народна самооборона», Партії регіонів та блоку Литвина заявили, що голосуватимуть лише за ті зміни, які стосуються подолання наслідків повеней на заході України.

Напередодні позачергового засідання парламенту президент Ющенко вніс альтернативний урядовому проект змін до бюджету. Однак, за Конституцією, Верховна Рада має розглядати виключно урядові пропозиції, наголосила прем’єр Юлія Тимошенко після наради з керівництвом парламенту. За словами депутата фракції Партії регіонів Василя Горбаля, більшість депутатів не хочуть підтримати урядовий проект бюджетних змін через те, що він містить низку дискусійних положень. Серед них, в інтерв’ю «Німецькій хвилі», Горбаль назвав державні гарантії Укравтодору на найближчі роки на суму 20 мільярдів гривень та збільшення акцизів на алкоголь і тютюн. Депутат спрогнозував консолідоване голосування за фінансування заходів з ліквідації наслідків стихії, створення комісії з контролю витрат цих коштів та з розслідування причин неготовності держави до повені.