Депутати віддали свої санаторії дітям з затоплених регіонів

Фракція Партії регіонів пропонує оздоровити в депутатських санаторіях дітей, що постраждали в 6 областях України від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила народний депутат від фракції ПР Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що така пропозиція вже знайшла підтримку у голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Я думаю, що так і буде, і голова ВР дасть відповідне розпорядження», - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН вважає, що сьогоднішня робота парламенту є найкращою за весь період роботи ВР VІ скликання.

«Хоч тут навколо біди українські політики почали діяти», - сказала Г.ГЕРМАН.

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