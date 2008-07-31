Депутати віддали свої санаторії дітям з затоплених регіонів
12:02, 31 липня 2008Політика
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Герман подобається сьогоднішня робота
Фракція Партії регіонів пропонує оздоровити в депутатських санаторіях дітей, що постраждали в 6 областях України від повені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила народний депутат від фракції ПР Ганна ГЕРМАН.
Вона зазначила, що така пропозиція вже знайшла підтримку у голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.
«Я думаю, що так і буде, і голова ВР дасть відповідне розпорядження», - сказала вона.
При цьому Г.ГЕРМАН вважає, що сьогоднішня робота парламенту є найкращою за весь період роботи ВР VІ скликання.
«Хоч тут навколо біди українські політики почали діяти», - сказала Г.ГЕРМАН.
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