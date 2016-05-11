Рада закликала міжнародні організації засудити Росію за утиски кримських татар

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні ВР до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Росією прав і свобод кримськотатарського народу.

За постанову № 4476, яка містить це звернення, проголосували 240 із 315 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР заявляє, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.

Парламент України вимагає від РФ негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свобод громадянина в Криму як невід’ємній частині суверенної території України, зокрема прав кримських татар як корінного народу України.

ВР звертається до міжнародного співтовариства із закликом засудити дії окупаційної влади Російської Федерації, спрямовані на заборону Меджлісу кримськотатарського народу на території півострова, та закликає всіх світових лідерів та визнаних суспільних діячів докласти необхідних зусиль для захисту кримських татар від дискримінації та переслідувань з боку Російської Федерації.

Читайте такожВР планує розглянути звернення до міжнародних організацій щодо кримських татар (наживо)

Також народні депутати закликають міжнародну спільноту визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

Парламент України звертається до всіх держав світу та міжнародних організацій і інституцій із закликом долучитися 18 травня, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, до вшанування пам’яті невинних жертв злочинної депортації кримськотатарського народу, скоєної комуністичним тоталітарним режимом, а також жертв протиправних дій російської окупаційної влади.

ВР закликає міжнародну спільноту сприяти притягненню до відповідальності всіх винних в окупації та протиправній анексії Криму та в системних і широкомасштабних порушеннях прав людини на українській окупованій території.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, виступаючи з парламентської трибуни, заявив, що щодня з тимчасово окупованого Криму отримуэться інформація про різке погіршення ситуації з правами людини, про системні та цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу.

"26 квітня окупаційним російським судом діяльність Меджлісу кримськотатарського народу була заборонена. Завідомо неправомірне і абсолютно злочинне рішення російського окупаційного суду викликало широкий резонанс у світі. Ми дякуємо представникам багатьох країн, їхнім парламентам, міжнародним інституціям, які засудили злочинні дії російських окупантів, спрямовані проти вищого представництва органу корінного народу Криму", – сказав Чубаров.

Він зазначив, що ця постанова була внесена народними депутатами України Андрієм Парубієм, Сергієм Висоцьким, Іриною Геращенко, Максимом Бурбаком, Ганною Гопко, Андрієм Левусом.

Читайте також"Дуже старається, але не дуже виходить": Джемілєв заявив про плани РФ посилити витіснення кримських татар

"Прошу вас підтримати голосуванням проект Постанови за основу та в цілому і затвердити звернення Верховної Ради щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією прав і свобод кримськотатарського народу із запропонованими змінами та доповненнями. Я прошу вас проголосувати за це звернення – це буде нашою гідною відповіддю на репресії окупантів проти громадян України, яке вони здійснюють щоденно в окупованому Криму", – сказав Чубаров.

Він також повідомив, що широке обговорення ситуації в Криму, нових загроз з боку окупантів проти кримськотатарського народу буде відбуватися завтра у Брюсселі на сесії Європарламенту.