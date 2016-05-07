У Євпаторії затримали 25 кримських татар – журналіст

У Євпаторії підконтрольні окупаційній владі поліцейські затримали 25 кримських татар.

Про це журналіст Осман Пашаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У Євпаторії близько години дня затримали 25 осіб. Всіх відвезли на допит у міське відділення поліції і взяли відбитки пальців. Затримували на центральному ринку та в районі ресторану "Восточка". Всі затримані кримські татари», - написав він.

За його інформацією, масові затримання кримських татар в Євпаторії пояснили операцією із затримання злочинців, які вбили родину в Краснодарі.

«Затриманим сказали, що йде відпрацювання. На питання: "Росіяни підозрюваними бути не можуть?" один зі співробітників відповів, що можуть. На питання - чому звезли в поліцію більше 20 осіб і всі кримські татари? Відповідь - ми дрібні люди і був наказ згори», - написав Пашаєв.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності.