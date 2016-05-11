Росія шантажує Україну, вимагаючи амністії бойовиків в обмін на звільнення заручників – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки-но по телефону говорили з міністром закордонних справ Клімкіним, який сьогодні у Берліні зустрічався зі своїми колегами по нормандському формату», - зазначила вона.

«Глава нашого МЗС розпочав своє спілкування з міністрами з теми заручників. Напередодні мами і дружини заручників, що їх утримують бойовики, написали листи на ім'я міністрів закордонних справ нормандської четвірки, і П.Клімкін передав цього листа, щоб міністри використали весь свій вплив задля звільнення заручників», - додала Геращенко.

«Як бачимо з озвучених Лавровим заяв, РФ продовжує шантажувати Київ заручниками, вимагаючи амністії бойовиків і прив'язуючи це до іншого пункту мінських угод - звільнення незаконно утримуваних осіб. Думаю, саме ця позиція і є відповіддю на питання, чому ж зірвалася операція по звільненню заручників до Великодня», - зазначила вона.

Геращенко зазначила, що держава використовує всі можливі міжнародні майданчики і механізми задля звільнення українців.

«І цей тиск на РФ має бути не лише з боку Украйни. А всього світу», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників.

29 квітня після засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи стало відомо, що терористи зірвали обмін полоненими.