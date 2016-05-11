ОБСЄ занепокоєна безпекою акредитованих у "ДНР" журналістів через публікацію їхніх даних

Про це йдеться у заяві Міятович з приводу оприлюднення сайтом «Миротворець» персональної інформації понад 4 тисяч співробітників як українських, так і світових ЗМІ, включаючи CNN, Agence France-Presse, Reuters, BBC, New York Times, Vice News та Al Jazeera.

"Це дуже тривожна подія, яка може у подальшому ставити під загрозу ситуацію з безпекою для журналістів", - заявила Міятович.

"Журналісти повідомляють про проблеми, які мають суспільний інтерес, і вони не повинні зазнавати переслідувань за виконання своєї роботи", - додала Міятович.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ звернула увагу на стурбованість медійної спільноти як в Україні, так і за її межами щодо появи списку журналістів, які отримували акредитацію у так званій «ДНР», та висловила занепокоєння стосовно того, що деякі журналісти з оприлюдненого списку вже отримували погрози.

Як повідомляв УНІАН, обурення представників журналістської спільнота викликало оприлюднення 10 травня на сайті "Миротворець" даних українських та закордонних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію у так званій «ДНР» в період 2014-2016 років. Окрім імен журналістів, оприлюднено їх телефонні номери, електронна пошта та період перебування на окупованих територіях.

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