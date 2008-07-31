Тимошенко: якщо у постраждалих будуть скарги - хай звертаються в Кабмін

Всі виділені сьогодні додаткові кошти державного бюджету в першу чергу підуть на повну компенсацію збитків, понесених жителями постраждалих від стихії західних регіонів України. Про це сьогодні в ефірі «5-го каналу» заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Всі ці гроші в першу чергу спрямовуватимуться на відшкодування людям їхніх збитків. Але в той же час будуватимуться греблі, дорогі», - відзначила прем`єр.

Вона підкреслила, що уряд дав місцевим властям три тижні на встановлення розмірів збитків кожній постраждалій сім`ї.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що методика оцінки збитків технічно спрощена таким чином, що за один день можна буде оцінити збитки десятків сімей.

Акти про збиток затверджуватимуться лише місцевими властями – главами місцевих рад, заявила прем`єр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що якщо у людей виникатимуть скарги з приводу оцінки збитків, то вони можуть звернутися по «гарячій лінії» Кабінету Міністрів України.

Також вона повідомила, що на сьогоднішній день з усіх регіонів йде благодійна допомога. «Вже на урядовому рахунку знаходиться майже мільйон гривень, які люди по 10 грн. ес-ем-есками перерахували з усієї країни – схід, захід, центр. Всі переживають з приводу такої біди», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона завірила, що всі ці гроші будуть направлені постраждалим в адресно-готівковій формі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР на своєму позачерговому засіданні прийняла закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, який передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн. Ці кошти призначені на ліквідацію наслідків повені в західних областях.