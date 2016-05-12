Розміщення збройної місії ОБСЄ на Донбасі "не можна розглядати поза контекстом "Мінська-2", вважають у Кремлі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми можемо тільки висловити жаль у зв'язку з тим, що українські учасники переговорів досить часто змінюють свої позиції, досить часто змінюють балансування своїх підходів, а загалом де-факто роблять все, щоб не виконувати тих зобов'язань, які покладені на Київ за Мінськими домовленостями», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, яку позицію займає Росія стосовно розгортання збройної місії ОБСЄ на Донбасі.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи буде в зоні конфлікту на сході України розгорнута збройна місія ОБСЄ, він сказав: «Щодо місії хочу сказати, що українська сторона занадто часто змінює свої балансування і підходи в цілому».

«Жодне з питань не можна розглядати поза загального контексту Мінських домовленостей. Мінські домовленості становлять цілий комплекс заходів і кроків, які повинні бути зроблені, але досі не робляться», - додав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив упровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

22 квітня президент України заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

«У результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю введення нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - сказав Порошенко.

27 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер повідомив, що Федеративна республіка Німеччина, яка головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для поліпшення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення збройної місії наразі не йдеться.

11 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що глави МЗС країн «нормандського формату» згодні з необхідністю присутності міжнародного компоненту з метою забезпечення безпеки на сході України.