"Моя пісня ще більш актуальна": Джамала у світлі виступу на Євробаченні прокоментувала затримання кримських татар

"Я відчуваю ще більш актуальною свою пісню, на жаль, коли я чую про такі події…Це сумно, і, я сподіваюсь, що все буде добре. Я співаю на всю Україну, я співаю до Криму. Я хочу, щоб моя пісня була краплею в цьому океані і допомогла розкрити проблеми України та кримських татар", - сказала вона, повідомляє Крим.Реалії.

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Як відомо, пісня Джамали "1944" присвячена депортації кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня, у Бахчисараї затримали заступника голови Меджлісу кримскотарского народу Ільмі Умерова.

"В окупованому Бахчисараї карателями ФСБ затриманий заступник голови Меджлісу кримскотарского народу Ільмі Умеров. В даний час його везуть в Сімферополь для пред'явлення "звинувачення", - написав на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.