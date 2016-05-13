"Хоча б гарно заспіває": У БПП прокоментували проходження Білозір в Раду
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко знайшов позитив від проходження співачки Оксани Білозір до Верховної Ради.
Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.
"Хоча б гарно заспіває. Це вже плюс", – пожартував Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замість новопризначеного генпрокурора Юрія Луценка лави фракції "БПП" у парламенті може поповнити народна артистка України та екс-міністр культури Оксана Білозір. Відповідно до виборчого списку партії, саме вона (№80) проходить до Верховної Ради.
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Як повідомляв УНІАН, 12 травня нардепи підтримали призначення лідера фракції БПП у парламенті Юрія Луценка генеральним прокурором України. За нього віддали голос 264 депутати, утрималися - 16, не голосували - 33.