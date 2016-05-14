Порошенко: Україна має бачити першочерговим пріоритетом відновлення Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на урочистій церемонії складення присяги працівниками Департаменту патрульної поліції Краматорська Донецької області.

«Україна має бачити першочерговим пріоритетом відновлення Донбасу. Це ключовий напрямок повернення суверенітету над окупованими територіями», - заявив Порошенко.

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За словами президента, відновлення Донбасу має відбуватись так само, як і захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, посилення боєздатності армії та інших силових підрозділів.

«Мною була проведена нарада з формування значних коштів (на відновлення Донбасу - УНІАН), причому як держбюджету, так і коштів донорської допомоги наших країн-партнерів, міжнародних фінансових організацій», - заявив президент, додавши, що донорами виступили Німеччина, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, ООН та країни «Великої сімки».

Крім того, Порошенко відзначив, що було складено пооб’єктний перелік напрямків використання коштів донорської допомоги: відновлення зруйнованого житлового фонду, відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу, включаючи об’єкти водопостачання, енергопостачання, мости.

«Нарешті вже завершили фінансування проектних робіт, і можемо представляти ці проекти нашим партнерам», - додав він.