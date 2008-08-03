Тимошенко: підвищені компенсації будуть уже 3 серпня

Постраждалі від стихії у Львівській області вже з понеділка зможуть одержувати підвищені розміри авансових виплат за заподіяні збитки. Про це сьогодні журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після відвідання деяких районів області, потерпілих від стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що практично всі постраждалі одержали мінімальні суми компенсації. В цілому, прем`єр високо оцінила роботу, проведену в області з ліквідації наслідків стихії. «Люди з водою, їжею і хлібом. І ціни, як в інших потерпілих районах, спекулянти не накручують», - сказала вона.

«Я можу дати дуже високу оцінку (з ліквідації наслідків стихії – УНІАН) області і хотілося б, щоб так, як у Львівській області, було б і у всіх інших областях. Щоб люди були захищені і відчували, що влада є і вона працює, як слід», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що на Львівщині вже відновлено частину зруйнованих доріг і мостових переходів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в області залишається лише один населений пункт, в якому відсутня електроенергія і один без газопостачання. Але в цей район буде організовано підвезення газу в балонах, повідомила прем`єр-міністр.

При цьому керівник Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ запевнив, що електропостачання в цьому населеному пункті буде відновлено в неділю.