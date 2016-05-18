Адвокат Януковича заявляє, що у ГПУ немає доказів вини біглого президента
Захисники колишнього президента України Віктора Януковича закликають генерального прокурора Юрія Луценка заявити про відсутність доказів вини їхнього клієнта.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.
"Хотілося б звернутися до нового генерального прокурора із закликом не допустити втручання політики в справу Майдану, чесно заявити суспільству про відсутність доказів вини Віктора Януковича в скоєних злочинах", - заявив Сердюк.
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При цьому адвокат попросив Луценка приділити час для вивчення матеріалів справи й на відпрацювання всіх версій подій, що відбулися в листопаді 2013 - лютому 2014 років.
"Сьогодні мною було подано на ім'я Горбатюка (начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк) клопотання про залучення як доказів пояснень Віктора Януковича у справі Майдану. Особисто зранку були передані з рук у руки відповідні отримані мною пояснення, після чого, я сподіваюся, що слідство матиме можливість відпрацювати версії, які озвучені не лише політиками у цій справі, а озвучені іншими учасниками процесу", - заявив Сердюк.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану, а також у скоєнні низки економічних злочинів.
У липні 2015 року тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про початок процедури заочного засудження Януковича.