Адвокат Януковича заявляє, що у ГПУ немає доказів вини біглого президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.

"Хотілося б звернутися до нового генерального прокурора із закликом не допустити втручання політики в справу Майдану, чесно заявити суспільству про відсутність доказів вини Віктора Януковича в скоєних злочинах", - заявив Сердюк.

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При цьому адвокат попросив Луценка приділити час для вивчення матеріалів справи й на відпрацювання всіх версій подій, що відбулися в листопаді 2013 - лютому 2014 років.

"Сьогодні мною було подано на ім'я Горбатюка (начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк) клопотання про залучення як доказів пояснень Віктора Януковича у справі Майдану. Особисто зранку були передані з рук у руки відповідні отримані мною пояснення, після чого, я сподіваюся, що слідство матиме можливість відпрацювати версії, які озвучені не лише політиками у цій справі, а озвучені іншими учасниками процесу", - заявив Сердюк.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану, а також у скоєнні низки економічних злочинів.

У липні 2015 року тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про початок процедури заочного засудження Януковича.