Екстрадиція Януковича неможлива - адвокати

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.

"Щодо процедури офіційної екстрадиції... Ні, на сьогоднішній день офіційно немає процесуальної можливості, скажімо, екстрадувати Януковича до України, оскільки Інтерпол відмовив і припинив його розшук", - наголосив Сердюк.

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За словами адвоката, Інтерпол припинив розшук у зв'язку з наявністю обставин, які свідчать про політичне переслідування Януковича в Україні. "Що йде врозріз з положеннями даної організації", - заявив Сердюк.