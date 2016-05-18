Екстрадиція Януковича неможлива - адвокати
11:58, 18 травня 2016Політика
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Адвокати стверджують, що екстрадувати колишнього президента Віктора Януковича в Україну неможливо, бо Інтерпол припинив його міжнародний розшук.
Януковича не можуть екстрадувати / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.
"Щодо процедури офіційної екстрадиції... Ні, на сьогоднішній день офіційно немає процесуальної можливості, скажімо, екстрадувати Януковича до України, оскільки Інтерпол відмовив і припинив його розшук", - наголосив Сердюк.
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За словами адвоката, Інтерпол припинив розшук у зв'язку з наявністю обставин, які свідчать про політичне переслідування Януковича в Україні. "Що йде врозріз з положеннями даної організації", - заявив Сердюк.
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