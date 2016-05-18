В ГПУ заявили, що Янукович не може вільно пересуватися по світу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання журналістів.

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“На мою думку, він не може (вільно пересуватися країнами світу - УНІАН), тому що з баз даних Інтерполу він не видалений. Чи будуть затримувати його ті чи інші країни - питання до них, але, на мою думку, нехай спробує”, - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, адвокат Януковича заявив, що екс-президент може вільно пересуватися по світу, бо жодні розшукові заходи щодо нього не проводяться.

"З урахуванням того, що Інтерпол припинив розшук Віктора Януковича, і, до речі, цей розшук відбувався по справі "Укртелекому", не по справі Майдану, на сьогоднішній день немає жодних перепон для спокійного пересування Віктора Януковича по території світу", - сказав Сердюк.

За словами адвоката, жодних розшукових заходів щодо Януковича не проводиться.

Водночас у ГПУ наполягають, що Янукович залишається у розшуку Інтерполу, зокрема, у справі незаконного заволодіння коштами при будівництві спецлінії зв'язку.