"Вимога нації - ні капітуляції!": "Азовці" оголосили про завершення маршу, поліція не знімає кордони (фото)
Учасники маршу полку "Азов", які протестували проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, запалювали під Верховною Радою файєри та димові шашки.
Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок підпалу димових шашок площу біля ВР вкрито щільним димом, за завісою якого дехто із учасників акції почав кидати петарди.
Згодом учасники акції оголосили про її завершення і почали розходитись.
Водночас правоохоронці поки що не знімають свої кордони біля парламенту.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в столиці розпочався організований полком "Азов" марш, учасники якого вимагають не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу.
Кілька тисяч учасників маршу пройшли центральними вулицями від монумента "Батьківщина-Мати" до будівлі парламенту.
За даними поліції, у центрі Києва до охорони громадського порядку залучено близько 2 тис. правоохоронців.