"Азов" під бій барабанів підійшов до будівлі Ради, горять димові шашки (фото)
Учасники маршу полку "Азов" під бій барабанів підійшли до будівлі Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, дехто з учасників акції запалив димові шашки.
Біля будівлі парламенту та на території навколо нього зосереджена велика кількість правоохоронців, в тому числі бійців Національної гвардії.
Зазначається, що у центрі Києва в заходах із забезпечення безпеки та порядку задіяно близько 2 тис. працівників поліції та Національної гвардії.
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Для підтримання правопорядку та безпеки киян ігостей столиці працівники поліції працюють у посиленому режимі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку розпочався організований полком "Азов" марш, учасники якого вимагають не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу.
Марш проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції!".
В Києві стартував марш "Вимога нації ".Учасники виступають проти виборів на Донбасі pic.twitter.com/USs6KWolD1— Levko Stek (@Levko_Stek) May 20, 2016
May 20, 2016
«Патріот України - надія Батьківщини!» - слова, що лунають багатотисячними голосами в центрі Києва.#ВимогиНаціїpic.twitter.com/0SzG1kQgCI— АЗОВ (@Polk_Azov) May 20, 2016