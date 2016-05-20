"Азов" під бій барабанів підійшов до будівлі Ради, горять димові шашки (фото)

11:25, 20 травня 2016
Політика
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Учасники маршу полку "Азов" під бій барабанів підійшли до будівлі Верховної Ради.

Азов / twitter.com/alexmazuka

Як передає кореспондент УНІАН, дехто з учасників акції запалив димові шашки.

Біля будівлі парламенту та на території навколо нього зосереджена велика кількість правоохоронців, в тому числі бійців Національної гвардії.

Зазначається, що у центрі Києва в заходах із забезпечення безпеки та порядку задіяно близько 2 тис. працівників поліції та Національної гвардії.

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Для підтримання правопорядку та безпеки киян ігостей столиці працівники поліції працюють у посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку розпочався організований полком "Азов" марш, учасники якого вимагають не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу.

Марш проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції!".

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