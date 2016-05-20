Генсек НАТО вважає, що в Москві розуміють переваги співробітництва над конфронтацією з Альянсом

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у Брюсселі на прес-конференції за результатами дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Я переконаний, що в Москві розуміють, що вони досягнуть більшого від співробітництва з НАТО, ЄС та Заходом, ніж від конфронтації з нами", - сказав Столтенберг.

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При цьому генсек наголосив, що все, що робить НАТО, "є реакцією на російську поведінку в Україні". "Заходи щодо гарантій (безпеки), збільшення нашої присутності сталися після анексії", - нагадав він.

Столтенберг навів, як приклад, свою країну, Норвегію, яка "десятиріччями мала добрі робочі відносини з Росією". "Ми співпрацювали у сфері енергетики, риболовстві, у питаннях охорони довколишнього середовища... Я переконаний, що в Москві розуміють, що співробітництво та конструктивні відносини є взаємовигідними як для Росії, так і для НАТО", - наголосив генсек Альянсу.