Горбатюк розповів, як в ГПУ позбавляються від незручних слідчих

У Генеральній прокуратурі існує механізм видавлювання незручних для керівництва слідчих, повідомляє Лига.net з посиланням на заяву начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"Протягом 26 років розвитку прокуратури на перший план виходило призначення на посади не за професійним принципом часто, а за принципом відданості керівництву. Часто працівники, які не виконували вказівки керівництва, у тому числі незаконні, тим або іншим способом видавлювалися з системи", - сказав він.

Горбатюк зазначив, що неугодних слідчих звільняли через механізм реорганізації Головного слідчого управління ГПУ. За десять років роботи Горбатюка на посаді слідчого таких реорганізацій було 14.

"Змінюються два слова в назві структурного підрозділу, всіх виводять за штат, а на посади призначаються ті особи, яким керівництво довіряє. Інших переводять в інші підрозділи або звільняють. Таким чином можна вирішувати питання про закриття виробництв, нерасследовании стосовно корупціонерів", - розповів начальник управління спеціальних розслідувань.

За словами Горбатюка, після призначення на посаду начальника управління спеціальних розслідувань, він поставив собі завдання бути захистом для слідчих, які здійснюють розслідування кримінальних проваджень про злочини, вчинені під час Майдану, колишніми чиновниками режиму Януковича. Однак керівництво ГПУ намагалося спрямувати розслідування "не зовсім в тому напрямку".

Горбатюк повідомив, що створене в квітні 2015 року Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів, несподівано почало займатися слідчими управління спеціальних розслідувань. У вересні 2015 року воно повідомило про підготовку підозри прокурору, який займається справою про вбивства на Майдані.

У березні ГПУ запропонувала Горбатюку очолити прокуратуру Львівської області.

20 квітня Горбатюк звернувся з рапортом до виконуючого обов'язки генерального прокурора Юрія Севруку, де порушив питання про можливий тиск на нього і втручання в його діяльність. Нардеп Світлана Заліщук заявила, що на Горбатюка здійснюється системний тиск з боку нинішнього керівництва прокуратури.

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21 квітня прокурор ГПУ Владислав Куценко заявив, що в Генпрокуратурі не мають наміру висувати підозра Сергія Горбатюка, але мають "певні питання" до його роботи.