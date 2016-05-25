"Не вдасться залякати": Турчинов прокоментував напад на його дружину

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Терористи не можуть подолати нас у бою і тому намагаються підступно зводити рахунки з беззахисними жінками. Але їм не вдасться залякати ані мене, ані мою родину", - наголосив Турчинов.

При цьому керівник РНБО зазначив: "Слава Богу, що моя дружина та її колега, яка була поруч з нею, не постраждали. Хочу подякувати охоронцю, завдяки професійним діям якого було врятоване людське життя, а також співробітникам Національної поліції України, які оперативно приїхали на місце злочину та затримали нападника".

Читайте такожНапад озброєного ножем жителя Донеччини на дружину Турчинова: поліція відкрила справу (відео)

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на дружину Турчинова сьогодні скоєно збройний напад.

"Сьогодні на дружину Турчинова було скоєно збройний напад... Зловмисник напав на Аню Турчинову безпосередньо в інституті, де вона працює. Напав із ножем, кричав: ви у мене, с..., відповісте", - написав він.

"Відповіли. Знешкодили та затримали. Національна поліція спрацювала оперативно. Зараз ведеться слідство, терориста допитують", - зазначив Аваков.