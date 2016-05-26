ГПУ повідомила про підозру у хабарництві екс-голові Держлісагентства часів Януковича

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Співробітники ГПУ за результатами тривалого ефективного досудового розслідування, у тому числі за допомогою правоохоронних органів іноземних держав у рамках міжнародно-правового співробітництва, зібрали достатньо доказів і 23 травня повідомили про підозру екс-голові Державного агентства лісових ресурсів та його дружині за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Розслідуванням встановлено, що колишній високопосадовець за попередньою змовою зі своєю дружиною та іншими невстановленими особами у 2011-2014 роках систематично одержували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від іноземних суб’єктів підприємницької діяльності за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 млн грн, які у подальшому були легалізовані через схему використання підконтрольних офшорних компаній.

Вжитими заходами, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, вдалося виявити вказані рахунки та надалі арештувати грошові кошти, одержані злочинним шляхом у сумі понад 3 млн доларів США.

Вживаються процесуальні заходи для оголошення підозрюваних у розшук та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно встановлюються всі причетні до вчинення вказаних злочинів, в тому числі колишні високопосадовці.

У подальшому буде вирішено питання про спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваних.

У вищезгаданий період Держлісагентство очолював Віктор Сівець.