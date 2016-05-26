ГПУ повідомила про підозру у хабарництві екс-голові Держлісагентства часів Януковича
Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України, який обіймав цю посаду за часів режиму Віктора Януковича, та його дружині.
Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Співробітники ГПУ за результатами тривалого ефективного досудового розслідування, у тому числі за допомогою правоохоронних органів іноземних держав у рамках міжнародно-правового співробітництва, зібрали достатньо доказів і 23 травня повідомили про підозру екс-голові Державного агентства лісових ресурсів та його дружині за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Читайте такожЗа хабарі в Україні засуджено лише п’яту частину корупціонерів - Transparency International
Розслідуванням встановлено, що колишній високопосадовець за попередньою змовою зі своєю дружиною та іншими невстановленими особами у 2011-2014 роках систематично одержували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від іноземних суб’єктів підприємницької діяльності за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 млн грн, які у подальшому були легалізовані через схему використання підконтрольних офшорних компаній.
Вжитими заходами, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, вдалося виявити вказані рахунки та надалі арештувати грошові кошти, одержані злочинним шляхом у сумі понад 3 млн доларів США.
Вживаються процесуальні заходи для оголошення підозрюваних у розшук та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Одночасно встановлюються всі причетні до вчинення вказаних злочинів, в тому числі колишні високопосадовці.
У подальшому буде вирішено питання про спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваних.
У вищезгаданий період Держлісагентство очолював Віктор Сівець.