"Обмінний матеріал є": Фейгін розповів про полонених на Донбасі військових РФ, крім Єрофєєва та Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи вчорашній обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

"Я думаю... Треба вирішувати всі інші "кейси" не одиночно, не окремо, як у випадку із Савченко, а колективно. Потрібно вирішувати, щоб одразу віддали не одну Савченко за двох Єрофєєва і Александрова, а, умовно кажучи, всіх десять за десять, що утримуються тут. А я точно знаю з першоджерела, що тут є ще російські військовослужбовці в Україні, які потрапили в полон в результаті і в ході бойових дій на Донбасі. Це означає, що обмінний матеріал є, і вести переговори можна", - заявив Фейгін.

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При цьому за подробицями він порадив звернутися до президента України Петра Порошенка.

"На жаль, це вам треба звернутися до вашого президента", - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський районний суд Києва 18 квітня засудив затриманих на Донбасі Єрофєєва і Александрова до 14 років позбавлення волі кожного.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про їхнє помилування.

25 травня відбувся обмін Єрофєєва і Александрова на незаконно засуджену в РФ українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

У той же день Порошенко вручив Савченко орден "Золота зірка Героя України". Указ про присвоєння їй звання "Герой України" був підписаний 2 березня 2015 року.