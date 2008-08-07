Всіма процесами в Україні управляють 10-12 чоловік – “Коментарі”

В Україні практично немає політиків, яких можна було б вважати самостійними, всі вони так чи інакше «зав`язані на 10-12 чоловік, які реально управляють процесами в країні».

Такого висновку дійшли журналісти тижневика “Коментарі” в спеціальному випуску газети «Сірі кардинали української влади». Спецвипуск вийшов у світ сьогодні, 7 серпня.

“Українська система будується так, що у нас не може вижити більш менш самостійний політик. Це стосується не лише чиновників, які живуть “по вертикалі”, але й обраних градоначальників, секретарів міськрад, голів і заступників голів обласних рад”, - висловив свою думку в інтерв`ю УНІАН головний редактор тижневика Вадим ДЕНИСЕНКО.

За його словами, «свої висновки ми зробили на великому масиві відкритої інформації, взятої із ЗМІ, публічних виступів, інтерв`ю політиків і чиновників, офіційних біографій, повідомлень прес-служб та інших відкритих джерел інформації. При цьому ми навели список тих, кого ми включили до регіональних еліт, проілюстрували схеми підлеглості, прямий або опосередкований вплив політиків різного рівня один на одного і ступінь залежності місцевих чиновників від політиків національного рівня. Ці схеми, як і самі дані про політиків, наводяться в журналі».

В результаті, зазначив В.ДЕНИСЕНКО, «читач бачить, чому ми, наприклад, вважаємо, що обраний киянами столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ одночасно значно залежить від глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, або чому було повернуто в крісло сумського губернатора після зовні успішного губернаторства в Чернігові Миколу ЛАВРИКА».

«У кожному регіоні ми проаналізували взаємний вплив на рівні губернаторів, їх заступників, керівників і депутатів облрад, мерів і міськрад. Це - кілька тисяч людей, і уважний читач зможе порівняти наші висновки зі своїми власними, і з розумінням того, хто реально управляє Україною», - сказав В.ДЕНИСЕНКО.