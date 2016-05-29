Кремль у питанні обміну Савченко діяв як Каддафі – російська журналістка

Кремль у питанні обміну української льотчиці Надії Савченко діяв як лідер Лівії Муаммар Каддафі, який брав заручників для торгу з Заходом.

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Таку думку в програмі «Код доступу» на радіостанції «Эхо Москвы» висловила російська журналістка Юлія Латиніна.

Вона нагадала, що в Лівії в 1998 році в одному з госпіталів спалахнула епідемія ВІЛ. У результаті спецслужби цієї країни «швидко викрили ворогів» – ними виявилися 5 болгарських медсестер і палестинець-інтерн, які «заражали дітей за завданням чи то Моссада, чи то ЦРУ». При цьому обвинувачених катували, і вони зізналися у скоєному «злочині».

«Полковник Каддафі був міжнародним терористом. Його спіймали на тому, що він організував вибух пасажирського авіалайнера. Каддафі було важливо пояснити своєму народу, що Європа і Америка – вони не лише огульно його звинувачують у тероризмі, але самі в цей час вбивають лівійських дітей. Це вони терористи, а не він», - пояснила вона і додала, що Каддафі було «життєво важливо змусити європейських лідерів знову з ним говорити».

«Насправді, смертний вирок болгарським медсестрам – це було таке запрошення до діалогу. Це було з серії «якщо ви не скасуєте санкції, то ми будемо бомбити Воронеж». Ніхто не збирався виконувати вирок, це було просто створення позиції для торгу. Так покійник Каддафі розумів геополітику», - додала журналістка.

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За її словами, в результаті за медсестрами прилетів президент Франції Ніколя Саркозі, і міжнародну ізоляцію Лівії було перервано. В обмін на медсестер Каддафі уклав з Францією договір про поставку зброї і розвиток ядерних технологій у мирних цілях.

«Так ось я до того, що історія з Надією Савченко, з одного боку, один в один повторює історію з болгарськими медсестрами. Але видно, що те, що вдалося Каддафі, не вдалося в даному разі Кремлю. Тому що з самого початку було зрозуміло, що вирок Савченко – це створення позиції для торгу. Ні абсурдність процесу, ні зростання міжнародного обурення Кремль абсолютно не бентежили, тому що чим вищою була ціна Савченко, тим більше можна було в обмін запросити. Кремль давав зрозуміти, що якщо ви хочете Савченко, ви повинні зняти санкції. То говорив: а давайте обміняємо Савченко на Бута», - сказала Латиніна.

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При цьому вона переконана, що «блискуча геополітична розводка» Кремля з тріском провалилася.

На думку Латиніної, обмін на спецпризначенців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова – це «втішний приз, щоб було що показати по зомбоящику».

«Тобто, очевидно, розвивалася ситуація? Швидше за все, що замість того, щоб міняти Савченко на зняття санкцій, Савченко міняли на те, щоб нових санкцій не було. Швидше за все, Кремлю погрожували новими санкціями: «список Магнітського. Хочете список Савченко? Теж отримаєте». Там ще нагадаю, наостанок хоч щось намагалися вициганити і Савченко просили помилування написати. Вона, звісно, відмовилася, і в результаті виявилося, що прохання про помилування написали родичі загиблих журналістів, які, мабуть, за 3 хвилини до того, як поставили підпис під цим документом, навряд чи знали, що вони збираються просити про помилування Савченко», - додала російський журналіст.