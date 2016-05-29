У Порошенка заявили, що він задоволений роботою всього волонтерського десанту Міноборони та свого радника Бірюкова

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в коментарі УНІАН.

"Юрій Бірюков залишається радником президента України. Президент задоволений його роботою, як і всього волонтерського десанту в Міністерстві оборони", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко у серпні 2014 року призначив волонтера організації "Крила Фенікса" Бірюкова своїм радником. 28 квітня 2016 року президент звільнив Бірюкова із займаної посади та призначив його радником поза штатом.

Нагадаємо, 28 травня народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол та депутат від "БПП" Іван Вінник під час брифінгу у Верховній Раді виступили з критикою діяльності волонтерського десанту в Міноборони.

Зокрема, Чорновол заявила, що "досі доводиться боротися з корупційними схемами мародерського десанту, так я його називаю. Хоча заступник міністра оборони Гусєв – представник якраз цього мародерського десанту, представник Бірюкова, і був звільнений з Міноборони, але, на жаль, корупційні схеми, створені ними, продовжують діяти, і нам доводиться з ними боротися".