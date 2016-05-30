В МЗС рік існував спецштаб для координації дій із звільнення Савченко – Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«У нас рік існує в МЗС спеціальний штаб, який посвячений звільненню Надії. Сотні годин було проведено в координації зусиль, де були задіяні спецслужби, окремі громадські діячі, дипломати, причому дипломати по всьому світові, починаючи від нашого консула в Ростові, який зіграв дуже важливу роль, наших дипломатів у Брюсселі, Вашингтоні, Парижі, Берліні. Це дуже кропітка, важка та непроста робота», - заявив Порошенко.

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«Нам допомагав весь світ і без санкцій нічого не було б, без твердої позиції лідерів європейських країн, США, Японії, Австралії нічого не було б, без рішучої резолюції Європарламенту нічого не було б. Але, головне, без потужної позиції в середині України також нічого не відбулося б… Велика кількість людей допомагала мені зробити це», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.