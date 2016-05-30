Луценко: суд дозволив заочно засудити командувача Чорноморського флоту РФ Вітка

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.

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"Військова прокуратура отримала кілька днів тому від слідчої судді Печерського районного суду міста Києва дозвіл на спеціальне досудове розслідування - заочне засудження командуючого Чорноморського флоту Російської Федерації Вітка. Це не просто папірець, це - велика справа, яка має покарати зрадника", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Головна військова прокуратура України за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки DIMEX оголосила та вручила підозру командувачу Чорноморського флоту РФ віце-адміралу Вітку у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України.