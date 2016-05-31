Знижені акцизи на імпорт вживаних авто почнуть діяти з моменту підписання закону президентом

Про це заявили співавтори законопроекту, народні депутати фракції "Народний фронт" Олег Медуниця та Ігор Гузь у коментарях журналістам.

Вони нагадали, що "Народний фронт" раніше ініціював ухвалення закону №4382, яким би скасовувалось 10%-ве ввізне мито на вживані автомобілі, за винятком вироблених у Російській Федерації, а також тих, які можуть ввозитися з окупованих територій України.

"Ми - країна з невеликими доходами на душу населення, однак платимо за авто набагато більшу ціну, аніж ті люди, які отримують високі доходи в Європі. Цей законопроект цю диспропорцію змінює. Тепер наші громадяни можуть купувати якісні недорогі авто з ЄС, ввозячи до України та сплачуючи мінімальне мито, як за нові автомобілі", - сказав Олег Медуниця.

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"Це головна інновація, про неї дуже довго говорили в Україні, однак, потужне лобі виробників так званих "українських автомобілів", яке завозило китайські запчастини із Китаю і збирало їх уже на території України, постійно протидіяло нам", - зазначив парламентар.

У свою чергу, народний депутат Ігор Гузь зазначив, що ставка на розмитнення автомобілів в нашій країні, фактично, була одна з найвищих в Східній Європі. Тому громадяни не могли завезти з-за кордону автомобілі за достатньо низькою ціною.

"Це був великий мінус. Тому "Народний фронт" підтримав це рішення і я особисто також", - заявив він.

За його словами, ставка на розмитнення автомобілів з об’ємом двигуна 1 л була 1761 євро, тепер буде лише 63 євро, для дволітрових автомобілів була 4882 євро, буде – 534 євро.

Крім того, народний депутат зауважив, що була ухвалена поправка про те, щоб закон №3251 набував чинності не на початку наступного року, а з дня його підписання.

"Я сподіваюсь, що Президент підпише цей законопроект, і люди зможуть придбати набагато якісніші автомобілі за нижчу ціну, ніж це було до цього. Звичайно, в нашій складній економічній ситуації це є великим плюсом", - резюмував представник "Народного фронту".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада знизила акцизи на імпорт вживаних авто. Таким чином, популярні моделі можуть подешевшати на 4 тисячі євро.