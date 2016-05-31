Знижені акцизи на імпорт вживаних авто почнуть діяти з моменту підписання закону президентом

15:54, 31 травня 2016
Політика
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Верховна Рада ухвалила законопроект №3251, завдяки якому українські громадяни зможуть придбати якісні автомобілі іноземного виробництва значно дешевше, ніж раніше.

Фото nfront.org.ua

Про це заявили співавтори законопроекту, народні депутати фракції "Народний фронт" Олег Медуниця та Ігор Гузь у коментарях журналістам.

Вони нагадали, що "Народний фронт" раніше ініціював ухвалення закону №4382, яким би скасовувалось 10%-ве ввізне мито на вживані автомобілі, за винятком вироблених у Російській Федерації, а також тих, які можуть ввозитися з окупованих територій України.

"Ми - країна з невеликими доходами на душу населення, однак платимо за авто набагато більшу ціну, аніж ті люди, які отримують високі доходи в Європі. Цей законопроект цю диспропорцію змінює. Тепер наші громадяни можуть купувати якісні недорогі авто з ЄС, ввозячи до України та сплачуючи мінімальне мито, як за нові автомобілі", - сказав Олег Медуниця.

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"Це головна інновація, про неї дуже довго говорили в Україні, однак, потужне лобі виробників так званих "українських автомобілів", яке завозило китайські запчастини із Китаю і збирало їх уже на території України, постійно протидіяло нам", - зазначив парламентар.

У свою чергу, народний депутат Ігор Гузь зазначив, що ставка на розмитнення автомобілів в нашій країні, фактично, була одна з найвищих в Східній Європі. Тому громадяни не могли завезти з-за кордону автомобілі за достатньо низькою ціною.

"Це був великий мінус. Тому "Народний фронт" підтримав це рішення і я особисто також", - заявив він.

За його словами, ставка на розмитнення автомобілів з об’ємом двигуна 1 л була 1761 євро, тепер буде лише 63 євро, для дволітрових автомобілів була 4882 євро, буде – 534 євро.

Крім того, народний депутат зауважив, що була ухвалена поправка про те, щоб закон №3251 набував чинності не на початку наступного року, а з дня його підписання.

"Я сподіваюсь, що Президент підпише цей законопроект, і люди зможуть придбати набагато якісніші автомобілі за нижчу ціну, ніж це було до цього. Звичайно, в нашій складній економічній ситуації це є великим плюсом", - резюмував представник "Народного фронту".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада знизила акцизи на імпорт вживаних авто. Таким чином, популярні моделі можуть подешевшати на 4 тисячі євро.

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