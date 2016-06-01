ЗМІ назвали ім'я нового посла ЄС в Україні - наступника Томбінського

Про це йдеться у статті на "ЄвроПравді".

"Європейська служба зовнішніх дій остаточно визначилася з тим, хто замінить Яна Томбінського на посаді голови представництва Європейського Союзу в Україні", - йдеться в статті.

Така зміна глави представництва ЄС в Україні відбувається в рамках планової ротації. Водночас посол Томбінський вирушить з Києва в іншу європейську країну.

Зазначимо, що нинішній посол ЄС в Україні працює в Києві вже 4 роки – з літа 2012 року.

Читайте такожПорошенко призначив посла України в Угорщині

Його попередник Жозе Мануел Пінту Тейшейра перебував на цій посаді з 2008 по 2012 роки, Єн Боуг перед ним – з 2004 по 2008 рік.

Про нового посла ЄС в Україні відомо, що він стояв біля витоків Угоди про асоціацію Україна-ЄС, саме Мінгареллі до кінця 2010 року був головним переговірником з боку ЄС "нової посиленої угоди". Проте італієць був серед тих дипломатів, які деякий час не хотіли, щоб в назві Угоди між Україною і ЄС було слово "асоціація".