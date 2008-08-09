Представник Ющенко зробив заяву щодо ймовірності військової допомоги Грузії

Спецпредставник Президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв заявив сьогодні на брифінгу в Горі (поблизу кордону з Південною Осетією), що Київ готовий надати Грузії гуманітарну і політичну допомогу.

Єлісєєв наголосив, що поки Україна не планує надавати Грузії військову допомогу, але додав, що Київ "подивиться, як розвиватимуться події".

За словами заступника міністра, український президент Віктор Ющенко раз на годину отримує докладні повідомлення про ситуацію в Грузії.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова надати дипломатичне сприяння з метою припинення бойових дій та початку прямих переговорів між Тбілісі та Цхінвалі у будь-якому прийнятному форматі. Про це Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив учора під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки Грузії Олександром ЛОМАЯ.

Сторони обговорили військово-політичну та гуманітарну ситуацію в Південній Осетії. О.ЛОМАЯ поінформував про готовність грузинського керівництва до вирішення конфлікту шляхом переговорів виключно на основі поваги суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Було підкреслено важливість консолідації зусиль міжнародної спільноти задля відстоювання базових принципів Статуту ООН та міжнародного права і недопущення актів агресії проти суверенної держави.

Секретар РНБ Грузії зазначив, що представник України став першим іноземним високопоставленим чинником, який прибув до Грузії з початку воєнних дій у Південній Осетії. Цей факт, за його словами, свідчить про активну зовнішньополітичну позицію Президента України та прагнення Української сторони оперативно реагувати на виклики безпеці в регіоні.

Про підтримку Грузії заявила також Естонія. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает повідомив про намір найближчим часом відвідати Грузію, а також про готовність естонських фахівців надати Грузії допомогу у віддзеркаленні кибератак.