Путін хотів, щоб Савченко відбувала покарання після повернення в Україну - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на прес-конференції.

Президент розповів про кроки зі звільнення Савченко, зокрема про обміну на російських спецпризначенців Александрова та Єрофєєва.

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"Нам пропонували, щоб передати Надію для виконання покарання. Я сказав, що цей спосіб є неприйнятний, тому що ми вважаємо Надію невинною і рішення цього суду не визнаємо. Залучення нас у цей процес створювало б нам дуже серйозні політичні труднощі... Мені здається, ми три рази з цього приводу говорили з президентом Росії Путіним по телефону. Було досягнуто розуміння про те, що ми застосовуємо право помилування", - повідомив Порошенко.

"Потім була призначена дата 18-те (травня), коли в мене з'являлося право, відповідно до рішення українського суду, помилувати їх (Александрова та Єрофєєва). До цього, до речі, була тактика російських адвокатів, які координували свою діяльність з ФСБ, зі штучного затягування процесу по російських спецназівцях. Домовились про те, що затягування з їхнього боку не буде, що було зупинено", - наголосив Порошенко.

Також він заявив, що домовився з Путіним про те, що не буде оскарження, щоб штучно не затягнути процес повернення Савченко.