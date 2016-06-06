Президентське подання про призначення нового складу ЦВК досі не надійшло до Ради
До Верховної Ради не надходило подання президента України про призначення нового складу Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу в Києві сказала заступник голови ВР Оксана Сироїд.
“Я перебуваю в такому самому трепетному очікуванні, як і ви. І вже другий рік. Адже попри те, що анонсовано, що вже до парламенту внесено нові кандидатури до складу ЦВК, ще їх ніхто не бачив”, - сказала Сироїд.
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Вона заявила, що відсутність подання президента впродовж двох років - “це глумління над українцями, оскільки право обирати і бути обраним - це є фундаментальне право громадянина, яке не може бути реалізовано без незалежного органу, тобто ЦВК”.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня президент Петро Порошенко заявив, що він вніс до парламенту свої пропозиції щодо нового складу Центрвиборчкому.
У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.
Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.