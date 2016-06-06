Президентське подання про призначення нового складу ЦВК досі не надійшло до Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу в Києві сказала заступник голови ВР Оксана Сироїд.

“Я перебуваю в такому самому трепетному очікуванні, як і ви. І вже другий рік. Адже попри те, що анонсовано, що вже до парламенту внесено нові кандидатури до складу ЦВК, ще їх ніхто не бачив”, - сказала Сироїд.

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Вона заявила, що відсутність подання президента впродовж двох років - “це глумління над українцями, оскільки право обирати і бути обраним - це є фундаментальне право громадянина, яке не може бути реалізовано без незалежного органу, тобто ЦВК”.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня президент Петро Порошенко заявив, що він вніс до парламенту свої пропозиції щодо нового складу Центрвиборчкому.

У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.