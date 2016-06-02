Порошенко пообіцяв завтра внести в парламент кандидатури до складу Центрвиборчкому - ОПОРА

Про це голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовський повідомила у Facebook.

“Сьогодні відбулась зустріч з Президентом за моєї ініціативи. Мені потрібні були відповіді на деякі візійні питання щодо Мінська та дуже практичні щодо ЦВК. Петро Олексійович обіцяв зробити подання протягом 2-х днів (сьогодні-завтра), на що я щиро сподіваюсь, так як залишилось 2 пленарних тижні у парламенту до канікул”, - зазначає Айвазовська.

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Звертаючись до журналістів, вона зазначила: “Не забудьте перепитати на завтрашній прес-конференції (президента) про ЦВК. Результати виборів повинен встановити новий склад. В іншому випадку шанси на її оновлення будуть змарновані на тривалий період”.

За словами Айвазовської, вона не буде одним з кандидатів до складу Центрвиборчкому.

«В ЦВК не йду, бо свободу ходити в джинсах на зустрічі з президентом не збираюсь втрачати», - написала вона.

Як повідомлялося, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний строк повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.