"Стоп, Путін! Стоп, війна!": у країнах ЄС, США та Канаді відбудуться акції на підтримку України

Учасники акцій планують пікетувати дипломатичні місії РФ, а також урядові будівлі у країнах проживання, щоб привернути увагу політиків і дипломатів до загострення ситуації на сході України, повідомляє Радіо Свобода.

За словами координатора акції Ірини фон Бург (Швейцарія), її учасники також звертатимуться до Європарламенту з вимогою змусити Росію вивести свої війська з території України і припинити насильство на окупованих українських територіях та в анексованому Криму.

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Також учасники акцій звернуться до ОБСЄ щодо посилення спостережної місії на Донбасі і переходу роботи місії на цілодобовий режим, а також – щоб ОБСЄ контролювала непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону, сказала фон Бург.

"Ми звертаємось до європейської, світової спільноти з вимогою посилити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої частини України. Ще одна наша вимога до європейської спільноти – продовжити санкції проти Росії. У разі, якщо наші вимоги не будуть почуті і взяті до уваги, активісти українських європейських організацій будуть готові розпочати безстрокове голодування", – заявила фон Бург.

Проведення акцій на підтримку України підтверджені в Амстердамі, Барселоні, Будапешті, Відні, Лондоні, Лозанні, Москві, Парижі, Празі, Цюриху, Франкфурті та в ряді міст України

Жителі міст Північної Америки мають долучитись до акції "Стоп, Путін" 11 червня, натомість в Естонії та Італії проукраїнські акції відбулись напередодні.