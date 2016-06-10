"Стоп, Путін! Стоп, війна!": у країнах ЄС, США та Канаді відбудуться акції на підтримку України
Під гаслом "Стоп, Путін! Стоп, війна!" у багатьох країнах Євросоюзу, а також в США, Канаді та Україні 10-11 червня відбудуться громадські акції на підтримку України.
Учасники акцій планують пікетувати дипломатичні місії РФ, а також урядові будівлі у країнах проживання, щоб привернути увагу політиків і дипломатів до загострення ситуації на сході України, повідомляє Радіо Свобода.
За словами координатора акції Ірини фон Бург (Швейцарія), її учасники також звертатимуться до Європарламенту з вимогою змусити Росію вивести свої війська з території України і припинити насильство на окупованих українських територіях та в анексованому Криму.
Читайте такожДорогами Європи українці-учасники АТО та спортсмени подолають 10 тисяч кілометрів з благодійною метою (фото)
Також учасники акцій звернуться до ОБСЄ щодо посилення спостережної місії на Донбасі і переходу роботи місії на цілодобовий режим, а також – щоб ОБСЄ контролювала непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону, сказала фон Бург.
"Ми звертаємось до європейської, світової спільноти з вимогою посилити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої частини України. Ще одна наша вимога до європейської спільноти – продовжити санкції проти Росії. У разі, якщо наші вимоги не будуть почуті і взяті до уваги, активісти українських європейських організацій будуть готові розпочати безстрокове голодування", – заявила фон Бург.
Проведення акцій на підтримку України підтверджені в Амстердамі, Барселоні, Будапешті, Відні, Лондоні, Лозанні, Москві, Парижі, Празі, Цюриху, Франкфурті та в ряді міст України
Жителі міст Північної Америки мають долучитись до акції "Стоп, Путін" 11 червня, натомість в Естонії та Італії проукраїнські акції відбулись напередодні.