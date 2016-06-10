У Білому Домі вважають, що Мінські домовленості можуть бути виконані ще за президентства Обами
За наявності політичної волі з боку Кремля, Мінські домовленості можна буде реалізувати до завершення повноважень адміністрації президента США Барака Обами 20 січня 2017 року.
Радник президента США із зовнішньої політики Сьюзан Райс сподівається, що Мінські угоди щодо конфлікту на Донбасі будуть виконані до закінчення президентських повноважень Барака Обами. Про це вона розповіла в інтерв'ю Washington Post.
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"Це може бути реалізовано до завершення повноважень Адміністрації (Обами), якщо РФ продемонструє політичну волю. Якщо росіяни хочуть вирішити це питання, а у нас є підстави вважати, що вони хочуть, у нас буде час і необхідні ресурси досягти цього" - вважає Райс.
"Ми впевнені, що за достатньої рішучості як з боку Росії, так і з боку України, у нас є можливість вирішити цю ситуацію, імплементувати Мінські домовленості за час, що залишився. І ми напружено працюємо над тим, щоб виконати свою частину в реалізації цього плану. Чи відбудеться це – я не знаю. Але це те, що ми можемо і повинні зробити", - додала радник президента США.