Рішення КС про необмежені суддівські пенсії коштуватиме українцям десятків мільйонів гривень щороку - Ємець

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", перший заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, коментуючи відповідне рішення суду.

Він нагадав, що Верховний суд звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати ухвалений парламентом законом, згідно з яким були відмінені величезні довічні доплати до пенсій суддям.

"Сьогодні Конституційний Суд відмінив наш закон, і тепер усі судді, які йдуть у відставку, - більше того, усі судді, які вже пішли у відставку, - отримають супер-доплати, які є набагато більшими, ніж пенсії", - обурився народний депутат.

Читайте такожЗ наступного року зарплата судді складе до 315 тисяч гривень - Пинзеник

Він додав, що тепер пенсія судді, фактично, необмежена і "може складати і 20, і 30, і 40 тисяч гривень".

За словами Леоніда Ємця, це коштуватиме Державному бюджету десятків мільйонів гривень щороку.

Парламентар також зауважив, що суть відміненого закону полягала в тому, що кожен громадянин України має бути в рівних умовах, тобто "якщо вчитель усе життя сумлінно виконував свою роботу, то він має отримувати таку ж пенсію, як і суддя, який теж виконував свою роботу".

"Але судді вирішили, що вони кращі за вчителів та інших пенсіонерів і завжди "малювали" собі шалені виплати. Ми законом цю опцію прибрали, але Конституційний Суд на звернення Верховного Суду повернув усім суддям цю можливість", - сказав Леонід Ємець.

Він також додав, що це рішення стосуватиметься не нових суддів, яких мають обрати на відкритих конкурсах (внаслідок судової реформи. – Ред.), а старих суддів часів Януковича, які вже перебувають у відставці або підуть у відставку через неможливість пройти нові прозорі конкурси.