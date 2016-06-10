Рішення КС про необмежені суддівські пенсії коштуватиме українцям десятків мільйонів гривень щороку - Ємець
Рішення Конституційного Суду про повернення необмежених довічних доплат до пенсій суддям коштуватиме Державному бюджету України десятків мільйонів гривень щороку.
Про це заявив представник фракції "Народний фронт", перший заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, коментуючи відповідне рішення суду.
Він нагадав, що Верховний суд звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати ухвалений парламентом законом, згідно з яким були відмінені величезні довічні доплати до пенсій суддям.
"Сьогодні Конституційний Суд відмінив наш закон, і тепер усі судді, які йдуть у відставку, - більше того, усі судді, які вже пішли у відставку, - отримають супер-доплати, які є набагато більшими, ніж пенсії", - обурився народний депутат.
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Він додав, що тепер пенсія судді, фактично, необмежена і "може складати і 20, і 30, і 40 тисяч гривень".
За словами Леоніда Ємця, це коштуватиме Державному бюджету десятків мільйонів гривень щороку.
Парламентар також зауважив, що суть відміненого закону полягала в тому, що кожен громадянин України має бути в рівних умовах, тобто "якщо вчитель усе життя сумлінно виконував свою роботу, то він має отримувати таку ж пенсію, як і суддя, який теж виконував свою роботу".
"Але судді вирішили, що вони кращі за вчителів та інших пенсіонерів і завжди "малювали" собі шалені виплати. Ми законом цю опцію прибрали, але Конституційний Суд на звернення Верховного Суду повернув усім суддям цю можливість", - сказав Леонід Ємець.
Він також додав, що це рішення стосуватиметься не нових суддів, яких мають обрати на відкритих конкурсах (внаслідок судової реформи. – Ред.), а старих суддів часів Януковича, які вже перебувають у відставці або підуть у відставку через неможливість пройти нові прозорі конкурси.