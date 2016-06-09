Порошенко розповів, що допоможе судам "випалювати корупцію залізом"

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, де відбулось обговорення питань щодо впровадження судової реформи.

Порошенко підкреслив, що ухвалення змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій та статус суддів» сприятиме повному перезавантаженню суддівської гілки влади.

Президент висловив переконання, що зі створенням умов для перезавантаження суддівської гілки влади фактично було завершено формування принципово нової інфраструктури для боротьби з корупцією в Україні.

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«Але для того, щоб суди випалювали корупцію розпеченим залізом, вони самі мають очиститися від корупціонерів», - наголосив він.

Глава держави привітав зняття недоторканності суддів, запровадження декларування ними усіх доходів та витрат – все це сприятиме не лише очищенню суддівського корпусу, а й викоріненню корупції.

Президент констатував, що запроваджена нині ефективна співпраця Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради юстиції, Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів, Фіскальної служби, вже сприяє більш якісному і справедливому проведенню конкурсів.

«На сьогоднішній день той прискіпливий моніторинг способу життя, який передбачає Закон, заповнення та подання декларації доброчесності, декларації родинних зв’язків, контроль Громадською радою – всі ці елементи дозволять нам твердо розраховувати, що ми найближчим часом будемо мати ефективну судову систему, яка буде користуватися довірою українського народу», - зазначив глава держави.

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Порошенко наголосив на важливості вже з вересня почати конкурсну процедуру з формування Верховного суду України, і до кінця року сформовати його.

Крім того, президент нагадав, що рівно рік тому, у червні 2015 року, був оголошений перший конкурс на посади в Національне антикорупційне бюро: «Нова реформована антикорупційна система продемонструвала перші ознаки ефективності своїх дій. І судова реформа стане лише потужним елементом забезпечення незворотності цих змін».