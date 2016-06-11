Порошенко подякував Ердогану за готовність надіслати літак для гасіння пожежі на сміттєзвалищі біля Львова
Президент зазначив, що друг пізнається у біді.
Президент України Петро Порошенко подякував президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана за готовність надіслати спеціальний літак для гасіння пожежі на сміттєзвалищі біля Львова.
Про це Порошенко написав у Twitter.
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"Дякую Президенту @RT_Erdogan за готовність надіслати спеціальний літак, щоб допомогти Україні у гасінні пожежі біля Львова. Друг пізнається в біді", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства "Збыранка".
31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло ще однієї людини досі не виявили.
Разом з тим 7 червня на звалищі знову виникла пожежа, було кілька вогнищ горіння і тління. 10 червня пожежу було ліквідовано.
Grateful to Pres @RT_Erdogan for readiness to send a special plane to help UA extinguish fire near Lviv. A friend in need is a friend indeed— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 червня 2016 р.