Порошенко подякував Ердогану за готовність надіслати літак для гасіння пожежі на сміттєзвалищі біля Львова

Президент України Петро Порошенко подякував президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана за готовність надіслати спеціальний літак для гасіння пожежі на сміттєзвалищі біля Львова.

Про це Порошенко написав у Twitter.

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"Дякую Президенту @RT_Erdogan за готовність надіслати спеціальний літак, щоб допомогти Україні у гасінні пожежі біля Львова. Друг пізнається в біді", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства "Збыранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло ще однієї людини досі не виявили.

Разом з тим 7 червня на звалищі знову виникла пожежа, було кілька вогнищ горіння і тління. 10 червня пожежу було ліквідовано.