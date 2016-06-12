У ЦВК розповіли, чому довибори до Ради можуть бути зірвані

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера, передає РБК-Україна.

За його словами, виділених для проведення довиборів 12,5 мільйонів гривень не вистачає. У депутатів залишається один пленарний тиждень у червні для того, щоб знайти додаткові кошти, адже 1 липня виборчі дільниці вже повинні починати працювати.

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Крім того, Магера розповів про ще одну небезпеку для виборчого процесу.

"Надійшло подання президента на призначення нових членів (ЦВК - Ред.) у Верховну Раду. Там є дві постанови - про звільнення членів ЦВК та призначення нових. Уявіть ситуацію, коли членів ЦВК звільнять, а нових не призначать. А зараз виборчий процес. Зараз ЦВК практично щодня реєструє кандидатів. І що далі?" - зазначив заступник голови Комісії.

Нагадаємо, 10 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 59 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів 17 липня 2016 року.